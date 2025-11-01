Por mayoría calificada, tal y como se esperaba, la exconsejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, fue electa por el Senado como nueva titular de la Fiscalía General de la República. Godoy Ramos, quien previamente fuera fiscal de la Ciudad de México, aseguró durante su comparecencia ante el Pleno, que durante los nueve años que dure en el cargo, no habrá persecución política.

“No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad”.

Godoy obtuvo 97 votos a favor de Morena, PT, Verde Ecologista, MC y algunos panistas y 19 en contra del PRI y Acción Nacional. Sus compañeras de terna no obtuvieron un solo voto. (Por Arturo García Caudillo)