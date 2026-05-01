El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó la inauguración de la exposición militar “La Gran Fuerza de México”, instalada en el Parque Luis Quintanar de Guadalajara con participación del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y autoridades estatales.

La muestra estará abierta de manera gratuita hasta el 5 de junio y busca acercar a las Fuerzas Armadas con la ciudadanía mediante exhibiciones de vehículos, equipo táctico, módulos informativos y actividades recreativas para familias.

Durante el arranque, autoridades presenciaron el sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y destacaron la coordinación entre corporaciones federales y estatales en materia de seguridad.

La exposición también incluye demostraciones del Plan DN-III-E, fuerzas especiales y actividades como tirolesa, rappel y pista de obstáculos.