La diputada federal morenista Mery Gómez Pozos informó que, tras reunirse con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, el Gobierno federal se comprometió a rehabilitar 167 kilómetros de carreteras en Jalisco con una inversión de 340 millones de pesos.
En la Carretera 70 ya opera un tren de pavimentación para renovar 30 kilómetros con 65 millones; en la ruta 80, entre Guadalajara y Barra de Navidad, se intervendrán 42 kilómetros con 90 millones.
También avanza la licitación para rehabilitar 30 kilómetros en Lagos de Moreno por 70 millones durante el primer trimestre de 2026.
A esto se sumará la renovación de 65 kilómetros en las rutas Guadalajara-Tepic, Morelia-Guadalajara y Guadalajara-Chapala, con 115 millones adicionales.
