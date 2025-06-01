La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó por unanimidad una orden que establece “zonas libres” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para permitir el acceso de agentes solo con autorización escrita de jueces federales.
La medida busca evitar redadas en propiedades del condado y proteger el debido proceso de residentes, incluidos ciudadanos estadounidenses.
La moción instruye al consejo del condado a redactar la orden en 30 días.
Los Ángeles concentra la mayor comunidad de connacionales fuera del país, con 6.5 millones de residentes de origen mexicano.
Condado de Los Ángeles busca crear “zonas libres” de operativos del ICE
