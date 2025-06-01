La Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó por unanimidad una orden que establece “zonas libres” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para permitir el acceso de agentes solo con autorización escrita de jueces federales.

La medida busca evitar redadas en propiedades del condado y proteger el debido proceso de residentes, incluidos ciudadanos estadounidenses.

La moción instruye al consejo del condado a redactar la orden en 30 días.

Los Ángeles concentra la mayor comunidad de connacionales fuera del país, con 6.5 millones de residentes de origen mexicano.