La presidenta Claudia Sheinbaum espera confirmación y detalles, y por eso no descarta la posibilidad de que el Papa León XIV visite México este mismo año.

“Sí, le pedí a la secretaria de Gobernación que buscara al nuncio, que es con el que, tenemos relación con la Iglesia católica, pero la relación formal con el Vaticano es el nuncio. Entonces va a buscar al nuncio porque ya está la idea de que sí va a venir, no hemos recibido algo formal pero para buscarlo para saber cuál es la fecha, cuál es su interés. Recuerden que lo invitamos justo el 12 de diciembre a que viniera a México y pues esperamos recibirlo este año y ya Rosa Icela nos dará más información”.

Y es que apenas este miércoles, el Santo Padre se reunió con el arzobispo Carlos Aguiar Retes, a quien reiteró su deseo de visitar México este año para encomendar su papado a la Virgen de Guadalupe. (Por Arturo García Caudillo)