Al reprobar el acoso sexual de que fue víctima la presidente Claudia Sheinbaum, Cladem, exige que los espacios públicos y de participación política sean realmente libres de violencia para las mujeres, sin excepciones

El Comité de América Latina para la Defensa de los Derechos de Las Mujeres, que por años ha alzado la voz contra cualquier tipo de agresión y visibilizado los feminicidios, demanda a las autoridades y a las instituciones que lo reconozcan como un problema sistemático y estructural, no de víctimas aisladas

Pide además que la aplicación de políticas públicas, protocolos y sanciones se realicen con perspectiva de género y que la impunidad deje de ser norma. (Por Gricelda Torres Zambrano)