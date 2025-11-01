Fue identificado el asesino material de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado informó que se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años de edad, originario y vecino del municipio de Paracho.

El agresor realizó compras minutos antes de la agresión, entre otras cosas la sudadera blanca que utilizaba.

El fiscal de Michoacán confirmó que el cuerpo del menor fue reclamado por sus familiares durante la toma de protesta de Grecia Quiroz, como alcaldesa sustituta de Uruapan.

Señalaron que el joven era adicto a las drogas y se había ausentado una semana antes del homicidio.