Será un total de 44 obras las que aparecerán en la boleta del Presupuesto Participativo 2026 de Guadalajara, de las cuales, once serán elegidas por los ciudadanos que paguen el Impuesto Predial, detalló Marco Oceguera, coordinador de Cuidamos Guadalajara, quien, además, detalló que este año los tapatíos podrán elegir tres programas municipales para que sean auditados.

“El pago de predial representó un puente entre la ciudadanía para poder tomar decisiones de las obras y de las acciones que se tienen que llevar a cabo en este sentido ¿no?. Este ejercicio permite a las personas participar mediante la consulta para que puedan realizar la elección de los proyectos que más les interesan, más les convengan a todas las personas que participan en el presupuesto participativo”.

Los tapatíos también podrán en el Presupuesto Participativo en los martes comunitarios y sábados de corresponsabilidad. (Por Gustavo Cárdenas)