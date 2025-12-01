El Gobierno de Jalisco entregó apoyos económicos a familias de Ayotlán y La Barca afectadas por el desbordamiento del Río Lerma y el Arroyo San Rafael, que dañaron viviendas, cultivos e infraestructura.

En La Barca, 70 hogares de San Antonio de Rivas y Zamalea recibieron un millón 849 mil pesos mediante el FOEDEN, además de recursos para rehabilitar carreteras estatales.

En Ayotlán, 36 familias de La Ribera, Venustiano Carranza y La Concepción fueron apoyadas con un millón 173 mil pesos, junto con 2.3 millones para obras de reparación y la entrega de una camioneta del programa Yo Jalisco.

La secretaria del Sistema de Asistencia Social, Priscilla Franco Barba, destacó el trabajo coordinado con autoridades municipales y la importancia de fortalecer acciones preventivas ante fenómenos naturales.