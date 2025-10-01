El Gobierno del Estado subsidiará a los transportistas, quienes no firmaron ningún acuerdo o compromiso para mejorar la calidad del servicio del transporte público, indica el director del Instituto de Movilidad Urbana Sustentable de la UdeG, Mario Córdova España.

“Los motivos los desconocemos porque no hubo ningún compromiso de parte de los transportistas y del propio Secretario de Transporte de acciones especificas para mejorar los problemas graves que hay en el servicio y que incluso hasta lo documenta la reciente encuesta que presenta el IMEPLAN, aunque cambia la escala de valor de 1 a 10 a 1 a 5 para que no tenga un impacto mediático tan fuerte”.

Córdova España indica que es falso el dicho del gobernador de que el comité técnico tarifario le entregó la propuesta de 14 pesos de aumento al transporte público, porque el acuerdo era de 13.03 pesos. (Por Gricelda Torres Zambrano)