Erik Fleming, consejero en adicciones que entregó ketamina al actor Matthew Perry recibió sentencia de dos años de prisión por parte de un tribunal federal de Los Ángeles.

Fleming, de 56 años, admitió su responsabilidad y aseguró sentir arrepentimiento por el daño causado a la familia y seguidores del actor. La jueza también le impuso tres años de libertad condicional.

Las autoridades señalaron que Fleming conectó a Perry con Jasveen Sangha, conocida como “La Reina de la Ketamina”, quien ya fue sentenciada a 15 años de prisión.

La fiscalía reconoció que el acusado colaboró con la investigación, aunque sostuvo que lo hizo para reducir su castigo. Perry murió en octubre de 2023 a los 54 años por efectos agudos de ketamina, según el informe forense. (Por Katia Plascencia Muciño)