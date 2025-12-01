Armado Escárcega Valdéz, alias “El Patrón”, aceptó que encabezó una célula delictiva para asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este martes fue sentenciado a 14 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, al aceptar su culpabilidad en procedimiento penal abreviado.

Con esta resolución se cierra una etapa en esta caso que ayer cumplió tres años, pues 13 integrantes de la célula delictiva, incluido el líder, recibieron sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.