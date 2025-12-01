Anuncia la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que presentará una iniciativa para impulsar la tasa cero en alimentos para mascotas y una deducción en servicios veterinarios.

“Vamos a trabajar esta iniciativa para este año, a efecto de que se aplique tasa cero en los alimentos para perros, gatos, animales de compañía y también para que haya deducción de gastos veterinarios y quienes tienen una mascota tengan un beneficio económico porque claramente hoy hay un gasto familiar importante a propósito de quienes tenemos o quienes tienen un animal de compañía”.

Tras reunirse con el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos para Mascotas, la legisladora panista mencionó que siete de cada diez mexicanos tienen un animal de compañía y por tanto, espera que esta medida sea bien vista por todos los grupos parlamentarios. (Por Arturo García Caudillo)