En medio de los bloqueos de productores y transportistas en distintas regiones del país, el Consejo Nacional Agropecuario llamó a resolver la crisis del sector mediante diálogo, certidumbre comercial y libre comercio.

Asimismo, descartó que el aislamiento comercial o los esquemas de precios oficiales sean una vía para atender los problemas del campo.

Reconoció que pequeños, medianos y grandes productores enfrentan una situación compleja, pero advirtió que las soluciones no pasan por cerrar mercados ni distorsionar precios, ya que ello encarece los alimentos y afecta a consumidores y cadenas productivas.