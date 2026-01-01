Un Tribunal de París sentenció a diez personas por acosar en redes sociales a Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron.

Nueve de los acusados recibieron penas de entre cuatro y ocho meses de prisión, aunque solo ingresarían a la cárcel en caso de reincidencia.

Un décimo señalado sí deberá cumplir una condena inmediata por no presentarse al juicio.

Además, todos deberán pagar a la primera dama diez mil euros por reparación del daño.