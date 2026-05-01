Dos mujeres que viajaban en motocicleta resultaron lesionadas de gravedad luego de ser arrolladas por un automovilista que escapó del lugar tras el choque, en la colonia San José Río Verde de Guadalajara.

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Juan Pablo II y Plutarco Elías Calles, donde las víctimas, de aproximadamente 30 y 20 años, salieron proyectadas varios metros y quedaron tendidas sobre el asfalto.

La acompañante fue estabilizada en el sitio, mientras que la conductora de la motocicleta fue trasladada a un puesto de socorros debido a golpes severos.

De acuerdo con testigos, el conductor del vehículo presuntamente ignoró la luz roja del semáforo antes de impactar a las motociclistas.