Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre identificado como César “N”, de 34 años, luego de ser sorprendido cuando circulaba en sentido contrario a bordo de una motocicleta en la colonia El Rastro.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre mostró una actitud nerviosa y evasiva, por lo que los elementos realizaron una inspección precautoria, en la que le localizaron una pistola calibre .25 abastecida con 13 cartuchos útiles.

El detenido no pudo acreditar la posesión legal del arma, por lo que fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal. (Por Edgar Flores Maciel)