Elementos del agrupamiento Gamas detuvieron en Guadalajara a dos hombres identificados como Santiago Samuel “N”, de 24 años, y Carlos Eduardo “N”, de 26, por la presunta posesión de documentos educativos apócrifos.

La detención ocurrió en el cruce de Calzada Federalismo y avenida La Paz, en la colonia Americana, donde los oficiales detectaron a los sujetos circulando en una motocicleta sin placas y sin portar casco de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, ambos ignoraron la luz roja de un semáforo al percatarse de la presencia policial, por lo que se les marcó el alto para una revisión preventiva.

Durante la inspección, los agentes localizaron 20 certificados de secundaria y preparatoria, así como un título profesional y un sello escolar, documentos que aparentemente eran falsos.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en delitos patrimoniales, que continuará con las investigaciones correspondientes. (Por Edgar Flores Maciel)