La Unión Nacional de Padres de Familia urgió a autoridades a fortalecer los protocolos de seguridad en escuelas, tras el ataque armado en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde murieron dos maestras.

El organismo advirtió fallas en la protección de planteles y pidió a la Secretaría de Educación Pública reforzar programas de salud mental, prevención de violencia y capacitación docente.

La Fiscalía estatal investiga el origen del arma, presuntamente obtenida del domicilio del menor agresor, y analiza posibles motivaciones.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el hecho como grave y anunció acciones integrales para prevenir este tipo de casos.