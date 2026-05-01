Un hombre de aproximadamente 55 años resultó lesionado luego de volcar una camioneta de alta gama durante la madrugada de este miércoles en la colonia Lomas del Valle, en el municipio de Zapopan.

El accidente ocurrió en el cruce de Paseo Lomas Altas y Paseo Vistahermosa, donde el conductor perdió el control del vehículo, derribó un árbol de raíz y posteriormente la unidad terminó volcada sobre uno de sus costados.

Vecinos y familiares intentaron auxiliar al automovilista; sin embargo, no lograron sacarlo de la camioneta, por lo que paramédicos de Cruz Verde realizaron maniobras de rescate y rompieron el quemacocos para liberarlo.

Las autoridades señalaron que el conductor aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento del percance.

Elementos de la Policía Vial y de la Comisaría de Zapopan resguardaron la zona mientras se realizaban las labores de atención y retiro del vehículo.

El automovilista deberá responder por los daños ocasionados a la infraestructura municipal. (Por Edgar Flores Maciel)