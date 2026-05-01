Un joven de aproximadamente 25 años murió tras ser apuñalado durante una riña ocurrida la noche de este martes en el cruce de las calles María Reyes y Mercedes Celis, en la colonia Tetlán de Guadalajara.

De acuerdo con vecinos de la zona, la víctima convivía en la vía pública con al menos tres sujetos cuando comenzó una discusión que derivó en una agresión física.

El joven intentó escapar, pero fue alcanzado por los atacantes, quienes presuntamente lo golpearon y le provocaron una herida con arma blanca a la altura del pulmón.

Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron el fallecimiento del hombre, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la banqueta.

Colonos reconocieron al fallecido como un habitante conflictivo de la zona, señalado por presuntos ilícitos cometidos meses atrás.

La Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a los presuntos responsables del homicidio. (Por Edgar Flores Maciel)