En el marco del programa de repavimentación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes entregó esta mañana tres trenes especializados en el oriente del Estado de México. Es la voz del secretario Jesús Esteva.

“Acabamos de hablar de estos trenes que son parte del programa del oriente del Estado de México, pero la SICT ya tiene sus primeros diez trenes a nivel nacional, se están utilizando dos en el Estado de México, ya hay en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Jalisco y Veracruz. El segundo bloque llega ahora en noviembre, entre noviembre y diciembre y será para, otra vez, oriente el Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Veracruz; y el tercer bloque, que son los últimos diez que son para, otros cuatro del Estado de México, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Tabasco y Guanajuato”.

De esta forma, habrá trenes en 16 estados, con una inversión de mil 885 millones de pesos y en 2026 deberán quedar cubiertas las otras 16 entidades. (Por Arturo García Caudillo)