El cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años fue localizado la mañana de este miércoles en el cruce de avenida Camino Viejo a Cajititlán y Lázaro Cárdenas, cerca del fraccionamiento Villa Galicia, en Tlajomulco de Zúñiga.

El hallazgo fue reportado al 911 como una persona inconsciente con huellas de violencia. Al arribar al sitio, policías municipales confirmaron la presencia del cadáver.

Paramédicos de la Cruz Verde señalaron que la víctima tenía alrededor de cinco horas de evolución cadavérica y presentaba al menos dos heridas en el cráneo. No se pudo determinar en el lugar si las lesiones fueron provocadas por arma de fuego o por objetos contundentes.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro metropolitano en calidad de no identificado, en tanto la Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso. (Por Edgar Flores Maciel)