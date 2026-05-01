La alianza oficialista está unida, al menos en torno a la presidenta de la República y al proceso electoral federal, afirmó el coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco, tras la reunión que este jueves sostuvieron los legisladores de la 4T con la Primera Mandataria.

“La alianza está, la alianza está firme, está unida. —¿En todos los estados? —Bueno, está unida en torno a la presidenta de México y en el proceso federal”.

Asimismo, aseguró al salir de Palacio Nacional, que las tres bancadas, es decir, tanto los diputados como los senadores de Morena, PT y el Verde cerraron filas en torno a la titular del Ejecutivo Federal y respaldan los resultados que ha obtenido, particularmente en materia de seguridad. (Por Arturo García Caudillo)