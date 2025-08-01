Esta mañana se registró un aparatoso percance vial sobre la autopista Guadalajara-Colima, que involucró a cuatro vehículos, entre ellos un tráiler.

Los hechos sucedieron en el kilómetro 90+500, a la altura del Tecnológico de Ciudad Guzmán, en el municipio de Ciudad Guzmán.

De acuerdo con la información preliminar, un tráiler que se conducía a exceso de velocidad por la lateral, en la incorporación a la carretera libre El Grullo-Ciudad Guzmán, no alcanzó a detenerse y se impactó contra tres vehículos que esperaban incorporarse a la carretera.

Hasta el momento, se reporta solo una persona lesionada que fue trasladada a la Cruz Roja Mexicana en Ciudad Guzmán.