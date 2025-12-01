Los villancicos son un género musical tradicional asociado a la celebración de la Navidad, con raíces que se remontan al siglo XV en España.

Originalmente, los villancicos eran composiciones poéticas y musicales populares que abordaban temas religiosos y profanos, pero con el tiempo se vincularon exclusivamente al ámbito navideño.

Estos cantos suelen narrar historias relacionadas con el nacimiento de Jesús, la Virgen María, los pastores y los Reyes Magos, mezclando elementos litúrgicos con tradiciones populares.

Se caracterizan por su tono alegre, melodías pegajosas y letras sencillas, que facilitan su interpretación en comunidad.

El género se expandió a América Latina durante la época colonial, donde adquirió características propias al incorporar ritmos y lenguajes locales.

Villancicos como “Noche de Paz”, “Los peces en el río” y “Campana sobre campana” son clásicos que se cantan en todo el mundo durante las festividades decembrinas, manteniendo viva una tradición que une música, fe y celebración familiar.