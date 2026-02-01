Debido a la Alerta Roja en Jalisco, este domingo se suspendieron los eventos deportivos en el estado, tras la intensa actividad de inseguridad que se ha registrado con los llamado “narcobloqueos” en varias zonas de Jalisco y otros estados.

Por un lado no se llevó a cabo la tercera corrida de aniversario en la Plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara, donde se presentarían Diego San Román, Daniel Luque y el rejoneador Emiliano Gamero.

Además dos encuentros de futbol de igual manera fueron suspendidos. En la Liga Femenil el clásico Chivas Vs América que estaba pactado para este domingo a las 5 de la tarde en el estadio Jalisco y en la Liga de Expansión el partido entre Tapatío y Tlaxcala tampoco se juega, estaba pactado en el municipio de Tepatitlán. (Por Martín Navarro Vásquez)