En los apoyos que recibieron este lunes los damnificados de La Martinica y Lomas de Tabachines se invirtieron seis millones de pesos, por lo que los otros cuatro serán canalizados a los afectados la tormenta del domingo, indica Salvador Villaseñor Aldama, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan.

“Lamentablemente otra tormenta fuerte en la zona sur y en la zona norte del municipio. Estamos ahorita ya trabajando con Protección Civil para tener los dictámenes y obviamente están trabajando en cada una de las cuestiones”.

Este lunes las autoridades zapopanas entregaron en la Martinica y Lomas de Tabachines cheques de 45 mil a 144 familias, cuyas casas resultaron afectadas por la tormenta del pasado 15 de julio.

El apoyo a 31 comerciantes fue por 65 mil pesos a cada uno. (Por Gricelda Torres Zambran)