Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

Este momento se produce cuando la cápsula Orion en la que viajan los cuatro tripulantes de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense— pasa de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

Antes de su partida, la NASA difundió nuevas fotografías captadas el lunes, durante el sobrevuelo lunar.