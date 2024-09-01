Con la meta de involucrar a más de dos millones de personas y cerca de 12 mil edificios, autoridades de Jalisco preparan el Macro Simulacro 2025, el cual se realizará el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas. Así lo informó el director general de Bomberos Jalisco, Sergio Ramírez López.

“La hipótesis la repito, el sismo es el 19 de septiembre a las 12 horas, y es un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en las costas de Jalisco, en La Huerta”.

Ramírez López subrayó que esta hipótesis se basa en un escenario sísmico probable, ya que en los terremotos de 1995 y 2001 se registró la ruptura de la placa de Cocos frente a la Costa Norte. Por ello, existe la posibilidad de que la falla geológica continúe su fractura hacia la Costa Sur del estado.

El ejercicio busca fortalecer la cultura de prevención y la capacidad de respuesta ante fenómenos sísmicos en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)