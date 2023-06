Se confirmó que el boxeador mexicano Óscar Valdez tendrá una nueva oportunidad de ser campeón mundial, cuando enfrente a Emanuel el Vaquero Navarrete el 12 de agosto en Arizona, por el fajín superpluma de la OMB.

Valdez dice que no desaprovechará esa pelea: “Me siento muy contento de volver a disputar el título mundial, volver a tener esta oportunidad que tanto deseamos nosotros los boxeadores, no siempre se te presenta esas grandes oportunidades en la vida. Entonces, me siento bendecido, contento, muy emocionado de volver a subir al cuadrilátero, especialmente por el campeonato mundial ante el Vaquero Navarrete, es algo que siempre he soñado, ser campeón mundial”.

Reitera el dirigido por Eddy Reynoso que tiene en mente solo la victoria para volver a ganar un título. “Ya lo logré dos veces, ya defendí mi título cuando era campeón, y esta es otra oportunidad, así que vengo muy emocionado, vengo bien preparado física y mentalmente para esa nueva oportunidad, y especialmente me gusta la idea de que sean dos mexicanos, porque es un ganar para México”. (Por Martín Navarro Vásquez)