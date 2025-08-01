México hizo el 1-2 en la prueba de caminata de 20 kilómetros en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con el primer lugar y medalla de Oro para Ximena Serrano con nuevo récord en la justa de 1h31’40”01, y dijo que lo más importante fue que cumplió con el objetivo de clasificar a los Panamericanos de Lima.

“Fue una carrera donde aplicamos la estrategia de equipo junto con mi compañera Valeria y pues así logramos hacer el 1-2. Yo creo que ya venía con la mentalidad de que se podía lograr. Claro uno quiere muchas cosas, pero a la hora de estar aquí en la pista es cuando uno ve cómo se siente y cómo se va desarrollando la carrera para lograr el objetivo principal que fue clasificar a los Juegos Panamericanos de Lima (2027)”.

El segundo lugar y medalla de plata fue para Valeria Flores.

Por su parte, las clavadistas jaliscienses: Mía Cueva, en primer lugar y Lía Cueva, en décimo sitio, logran su pase a la final de trampolín 1 metro femenil, en la preliminar que se realizó este lunes, en la tercera jornada de clavados de estos Juegos. (Por Manuel Trujillo Soriano)