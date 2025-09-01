De cara a la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente el próximo 26 de septiembre, la coordinadora de la clínica para la atención de estos casos en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Ileana Patricia Romo Huerta, indica que la edad promedio es de 15 a 18 años, aunque han atendido de 12.

“La edad media en general la tenemos entre los 15 y 18 años de edad, pero esto no significa que no tengamos niñas de 14, 13 y aún de 12 o menor edad. En el 2024 nosotros tuvimos seis niñas de 13 años y 26 niñas de 14 años, que nosotros no las queremos ver. En este año hasta ahorita llevamos ocho de 12 años”.

Al hablar de las complicaciones, Romo Huerta indica que la mayoría termina en cesárea, porque sus cuerpos no están preparados, además de que los bebés tienen riesgo de nacer prematuros o son más susceptibles a una infección. (Por Gricelda Torres Zambrano)