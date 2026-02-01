La obra “Por qué los hombres aman a las cabronas”, con Ninel Conde, Laura Flores y Yahir como protagonistas, llega a Guadalajara con una historia que mezcla comedia, reflexión y relaciones de pareja. En entrevista con Notisistema, Yahir comentó que se inspiró en un par de amigos para dar vida a su personaje y lamentó que la trama de la obra refleje situaciones que aún se normalizan en muchas relaciones amorosas.

“Sé que hay gente así porque mi personaje está basado en un par de amigos míos, que ellos saben que me inspiré en ellos para interpretar este personaje, pero sí es un extremo, pero hay mucha gente que lo ve normal, hay mucha gente que ha normalizado ese trato, esa manera, esa manera de llevarse, de vivir!.

“Por qué los hombres aman a las cabronas” tendrá funciones este martes y miércoles, 10 y 11 de febrero, en el Teatro Galerías de Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)