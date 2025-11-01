A treinta y un años del magnicidio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso Colosio ha sido desempolvado y que existe una orden de aprehensión contra un presunto segundo tirador implicado en el asesinato del ex candidato presidencial priista.

“Es un caso que tiene la Fiscalía General, en efecto es la orden de aprehensión al segundo tirador, y en efecto, lo que mencionó el presidente López Obrador aquí en su Mañanera, es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas, García Luna, como agente del CISEN, entonces. Un personaje ese García Luna, y lo tiene la Fiscalía, entonces la Fiscalía tendrá que informar”.

Como se recordará, el asesinato de Colosio Riojas ocurrió en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, a manos de un presunto asesino solitario, Mario Aburto, quien fue condenado a 45 años de prisión. (Por Arturo García Caudillo)