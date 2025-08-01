La dirigente estatal del PRI, Laura Haro, confirma que acudió al despacho del gobernador para solicitar de manera formal, información sobre la defensa jurídica de Colomos III.

“Para exigirle que nos informe sobre el estatus jurídico y sobre la defensa que han hecho del Bosque de Los Colomos. Me parece muy extraño que en estas últimas semanas haya revés, tras revés, tras revés en contra del gran bosque de Los Colomos y que en apariencia hoy podamos tener sospechas de que no se ha defendido con puntualidad. Y por supuesto, si aquí hay una responsabilidad de algún servidor público por alguna omisión cometida en la defensa de nuestro gran bosque de Los Colomos, pues tiene que pagar las consecuencias”.

Laura Haro se dice preocupada y decepcionada, luego de conocer que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió un fallo en favor del ciudadano Ricardo Ramírez Angulo, para que le restituyan seis hectáreas de Colomos III. (Por Gricelda Torres Zambrano)