La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó la validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, tras desestimar nuevamente los acordeones como un elemento que haya influido en el proceso.
Las magistraturas señalaron que si bien se aportaron 87 acordeones como pruebas, físicas y digitales, no hay evidencia de su distribución.
Confirman validez de elección del Tribunal de Disciplina Judicial pese a 87 acordeones
La Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó la validez de la elección del Tribunal de Disciplina Judicial, tras desestimar nuevamente los acordeones como un elemento que haya influido en el proceso.