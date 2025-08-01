La dirigencia nacional del PAN, encabezada por su presidente, Jorge Romero, presentó este martes un amparo colectivo en contra de la llamada Ley Espía.

“Lo que le queremos decir a la ciudadanía es que te puedes defender, no está todo ya acabado y te puedes defender precisamente con este amparo. Este es un amparo que redactó el Partido Acción Nacional y que está a disposición de cualquier persona que metiéndose a nuestra página puede descargar junto con un manual, con un instructivo que señala en qué fechas presentarlo, ante qué autoridad presentarlo, exactamente contra qué actos”.

Este es un primer momento, agregó, y por ello invita a los ciudadanos inconformes con este paquete de reformas para que se puedan amparar. (Por Arturo García Caudillo)