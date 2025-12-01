El Congreso de la Unión inició su periodo de sesiones sin Adán Augusto López como coordinador de los senadores de Morena, y a la espera de la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo.

Con la asistencia de 78 de 128 senadores y 419 de 500 diputados, arrancó el segundo periodo del segundo año de la 66 Legislatura.

En la agenda de febrero a abril destacan la discusión de la reforma constitucional en materia electoral, así como los nombramientos del titular de la Auditoría Superior de la Federación y de tres integrantes del Instituto Nacional Electoral.