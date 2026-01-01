El Gobierno de México enviará ayuda humanitaria a Cuba, consistente en alimentos y otros insumos básicos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señaló que el apoyo será canalizado a través de la Secretaría de Marina, mientras se resuelven por la vía diplomática los temas relacionados con el envío de petróleo por razones humanitarias.

La mandataria aclaró que no ha dialogado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el suministro de crudo a la isla.

Subrayó que la prioridad es atender las necesidades inmediatas del pueblo cubano mediante insumos fundamentales.