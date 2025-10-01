Comenzaron las Serie de Comodines en los Playoffs de las Grandes Ligas y los Dodgers de Los Ángeles abrieron con triunfo al vencer 10 carreras por 5 a los Rojos de Cincinnati en el primer duelo de su serie a ganar 2 de 3 juegos en la Liga Nacional. Shohei Ohtani y Teoscar Hernández conectaron dos jonrones cada uno para el triunfo. Además el pitcher Blake Snell recetó nueve ponches en siete sólidas entradas.

En la otra serie de la Nacional, los Cachorros de Chicago vencieron 3-1 a los Padres de San Diego para colocarse también a un triunfo de avanzar a la Serie Divisional.

Este miércoles a la 1 de la tarde los Cachorros saldrán por el otro triunfo que los lleve a la siguiente ronda. Y a las 19:00 horas los Dodgers juegan el segundo encuentro ante los Rojos. (Por Martín Navarro Vásquez)