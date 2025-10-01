El Congreso de Perú destituyó este viernes a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar un juicio político por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre del 2022 con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.
Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por crisis de inseguridad
