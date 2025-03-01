Este viernes entró en vigor que el alto al fuego en Gaza, tras el acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás, que debe permitir la liberación de rehenes en un plazo de 72 horas.

El alto el fuego y la liberación de los rehenes están previstos en el acuerdo aprobado el jueves tras cuatro días de negociaciones indirectas en Egipto entre Hamás e Israel, en guerra desde hace dos años.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país prevé celebrar un “día de alegría nacional” a partir del lunes, cuando se espera que todos los rehenes sean devueltos desde Gaza.