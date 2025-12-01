Entre pastizales, basura y aguas negras, este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en el canal pluvial que cruza la avenida Servidor Público, casi al cruce con Periférico Poniente, en la colonia Puerta del Valle, en Zapopan. Jesús, un paramédico municipal, detalló que el cuerpo tendría 24 horas de descomposición cadavérica.

“Se trató de un masculino aproximadamente, a simple vista, entre 60, 70 años de edad, el mismo solamente se aprecia solamente su tórax y su cara. No se ven las causas de muerte. Aproximadamente unas 24 horas de evolución cadavérica, al mismo se encuentra sobre un canal de aguas negras”.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre encontrado flotando en este canal pluvial. (Por Gustavo Cárdenas)