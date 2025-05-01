Momentos de pánico vivieron usuarios de la Plaza Comercial Centro Sur en Tlaquepaque tras escucharse disparos durante un presunto intento de robo en un banco.

La Policía informó que no hubo personas lesionadas, aunque se localizaron 11 casquillos y tres vehículos con impactos en los cristales.

Versiones preliminares señalan que los ladrones habrían disparado al aire o que personal del banco repelió la agresión.

La zona permanece acordonada mientras las autoridades investigan los hechos.