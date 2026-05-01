La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, acordó con vecinos de la colonia Ayuntamiento una serie de acciones para mejorar la seguridad y recuperar espacios públicos de la zona.

Durante el Martes Comunitario se definieron trabajos de rehabilitación en la cancha del parque Pedro Buceta, reparación de banquetas, mejora de iluminación y atención de árboles en riesgo.

También se fortalecerán los chats vecinales y se implementará un sistema de seguimiento de patrullajes mediante códigos QR.

Además, autoridades municipales instalarán mesas de diálogo para atender problemas de movilidad, reportes relacionados con infraestructura eléctrica y el orden del tianguis local.

En el encuentro también se entregaron filtros y pastillas de cloro, además de capacitación para el manejo adecuado del agua.

La alcaldesa destacó la participación ciudadana como clave para mantener una ciudad limpia y ordenada.