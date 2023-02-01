Ray Barretto fue un influyente percusionista, compositor y director de orquesta estadounidense de origen puertorriqueño, figura esencial de la salsa y el latin jazz.
Destacó por su dominio de las congas y su capacidad para fusionar ritmos afrocaribeños con jazz moderno.
En los años sesenta y setenta lideró una exitosa orquesta en el sello Fania, con temas como “Indestructible” y “Acid”.
También grabó con figuras del jazz como Dizzy Gillespie y Charlie Parker.
Barretto murió el 17 de febrero de 2006 pero dejó un legado decisivo al llevar la música latina a escenarios internacionales con sofisticación y energía.
🎶 El Sonido de la Música – Ray Barretto
Ray Barretto fue un influyente percusionista, compositor y director de orquesta estadounidense de origen puertorriqueño, figura esencial de la salsa y el latin jazz.