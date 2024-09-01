La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil invitó a las y los capitalinos a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que será realizará el próximo 19 de septiembre.

Con motivo del simulacro, la alerta sísmica se activará en punto de las 12:00 del día en la Ciudad de México.

Con este ejercicio se conmemorará a las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

En esta ocasión se implementara una prueba nacional de alertamiento vía teléfono celular mediante el cual llegará un mensaje que avisará del ejercicio preventivo.