La tormenta tropical Ivo, que se perfila como la novena tormenta tropical, avanza en paralelo a las costas de Michoacán y Colima.

El meteoro se ubica a 110 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, y a 625 al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las lluvias más importantes se presentarán en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Guerrero.

En cuanto al oleaje, se espera que alcance alturas de hasta 4 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.