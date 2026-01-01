Integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, coordinadores parlamentarios de Morena y miembros del gabinete federal se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
El motivo del encuentro, encabezado por Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, fue para presentar las conclusiones de los foros y definir el calendario de la iniciativa.
Legisladores morenistas indicaron que el encuentro fue determinante para definir los próximos pasos en el proceso legislativo y que la reforma sea aprobada.
Sheinbaum revisa avances de la reforma electoral con Morena y su gabinete
