Integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, coordinadores parlamentarios de Morena y miembros del gabinete federal se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El motivo del encuentro, encabezado por Pablo Gómez, Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, fue para presentar las conclusiones de los foros y definir el calendario de la iniciativa.

Legisladores morenistas indicaron que el encuentro fue determinante para definir los próximos pasos en el proceso legislativo y que la reforma sea aprobada.